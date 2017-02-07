В Индии подросток умер после попытки поцеловать кобру ради селфи

В индийском Мумбае работник зооцентра Сомнат Мхатре (Somnath Mhatre) погиб от укуса кобры, пытаясь поцеловать пресмыкающееся для эффектного фото. Об этом пишет Daily Mirror.

18-летний волонтер ухаживал за змеями и ранее спас более ста особей. Он должен был доставить найденную в лесу кобру на машине в зооприют. Привезя животное, он поднес кобру к лицу и собирался погладить, а затем сделать селфи, но змея укусила его в шею.

Подростка оперативно доставили в больницу, где в течение пяти дней его пытались спасти, однако несмотря на усилия врачей Мхатре скончался от яда пресмыкающегося.

Местные зоозащитники призвали лесной департамент выпустить таблички и другие предупреждения о том, что пытаться сделать фото или видео со змеями крайне опасно.

В декабре 2016 года сообщалось, что подростку из ЮАР удалось выжить после укуса одной из самых ядовитых в мире змей, мозамбикской кобры. Пресмыкающееся напало на 12-летнего Джека Тейлора, когда тот спал. Змея вонзила лишь один клык в его тело, после чего мальчик проснулся и сбросил ее с плеча.