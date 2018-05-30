Буйвол отомстил охотнику за убитого собрата

В южноафриканской провинции Лимпопо погиб профессиональный охотник Клод Клейханс (Claude Kleynhans). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время сафари, на которое Клейханс отправился с клиентами своей охотничьей компании. Им удалось подстрелить буйвола, однако при погрузке в автомобиль туши убитого животного на охотника напал другой буйвол. Крупный самец перебил бедренную артерию Клейханса, и 54-летний мужчина скончался на месте.

В 2017 году сообщалось о гибели двух профессиональных охотников из ЮАР: в апреле крокодилы съели Скотта ван Зила, участвовавшего в сафари на реке Лимпопо в Зимбабве, а в мае Теуниса Бота задавила туша убитого им слона.

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