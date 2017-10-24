Носорог догнал и покалечил охотившегося на него браконьера

В национальном парке Этоша на севере Намибии носорог напал на браконьеров и обратил их в бегство. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Охотник Лютени Мухарукуа (Luteni Muharukua) с товарищами приехал в Этошу, чтобы добывать рога носорогов для продажи. Они пользуются спросом в Азии, где из них готовят традиционные снадобья, якобы помогающие от лихорадки, ревматизма и множества других болезней.

Браконьеры не заметили носорога, поэтому он смог напасть на них первым. Вместе с другими охотниками Мухарукуа бросился бежать, но споткнулся и упал. Животное нагнало его и повредило браконьеру ногу.

Друзья спрятали пострадавшего в горах неподалеку, где его на следующий день нашла полиция. С тяжелой травмой ноги Мухарукуа отправили в больницу. Он проходит лечение под охраной сотрудников правоохранительных органов.

В марте сообщалось, что браконьеры проникли в зоопарк города Туари в 50 километрах к западу от Парижа, застрелили белого носорога по имени Винс, после чего отпилили ему рог с помощью бензопилы.