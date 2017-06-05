В ЮАР убили больных львов из цирка ради ингредиентов для знахарского зелья

В ЮАР убили львов Хосе и Лисо, которых защитники животных спасли из цирка в Южной Америке. Об этом сообщает BBC News.

Трупы львов со снятыми шкурами были найдены в частном заповеднике Эмойя на севере провинции Лимпопо.

«Этот случай — не обычное браконьерство», — цитирует The Daily Telegraph слова Минунетты Хеузер (Minunetta Heuser), которая заведует Эмойей вместе с дочерью. У зверей были отрезаны головы, хвосты и лапы. Это дает повод для подозрений, что убийства были совершены в ритуальных целях. Знахари нередко используют львиные лапы в своих зельях.

Год назад международная организация Animal Defenders International (ADI) нашла Хосе и Лисо в цирке в Лиме. Зверей держали в маленьких грязных клетках и постоянно били. При содействии властей Перу хищников удалось освободить. Их перевезли в Африку и поселили в Эмойе.

Защитники животных из ADI занимаются переселением спасенных животных в Африку в течение 21 года. Только в 2016-м они отправили туда 33 льва из цирков в Перу и Колумбии. В организации утверждают, что их подопечные впервые стали жертвами браконьеров. ADI рассматривает возможность объявления вознаграждения за информацию, которая поможет найти убийц Хосе и Лисо.

В марте сообщалось, что браконьеры проникли в зоопарк города Туари в 50 километрах к западу от Парижа, где вечером 6 марта застрелили белого носорога по имени Винс ради редкого рога.