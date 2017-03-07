Одного из последних слонов с гигантскими бивнями убили в Кении

Кенийские браконьеры убили одного из самых старых и крупных в Африке слонов по кличке Сатао II. Об этом сообщает издание The Guardian.

Труп животного заметили с воздуха при осмотре территории национального парка Цаво, располагающегося на юге Кении. Слон был убит при помощи отравленной стрелы. Двух браконьеров, которые виновны в его гибели, удалось найти и задержать.

Возраст Сатао II составлял около 50 лет. «Он пережил не одну засуху и, вероятно, другие нападения браконьеров», — отметил представитель некоммерческой организации Tsavo Trust Ричард Моллер.

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Сатао II отличался огромными бивнями, которые почти достигали земли. Вес каждого из них превышал 50 килограммов. По оценке Tsavo Trust, в мире осталось не более 25 слонов со столь длинными бивнями, причем 15 из них обитают в Кении.

Животное получило кличку в память о другом знаменитом крупном слоне — Сатао. Браконьеры убили его в 2014 году.

В январе сообщалось, что индийская полиция сумела выследить браконьеров, убивших носорога в национальном парке Казиранга, благодаря селфи с места преступления.