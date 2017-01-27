Селфи на месте преступления выдало убивших носорога браконьеров

Селфи на месте преступления помогло индийской полиции выследить браконьеров, которые убили носорога в национальном парке Казиранга. Об этом пишет издание Hindustan Times.

18 июня 2016 года сотрудники парка обнаружили убитого носорога. У животного отсутствовал рог. Рядом валялись шесть гильз от патронов калибра .303.

Спустя несколько месяцев полицейским осведомителям удалось добыть снимки, на которых пара мужчин позировала в национальном парке с автоматическими винтовками, снабженными глушителями.

Личность охотников удалось установить. Оказалось, что в прошлом они уже проходили по делам о браконьерстве. «Фотографии помогли их поймать, а также доказать причастность к данному делу», — заявил глава отделения полиции населенного пункта Джейкхалабандха Дебен Бора.

В среду, 25 января, подозреваемые были задержаны. Сообщается, что они уже признали свою вину.

В 2016 году сообщалось, что селфи помогло американской полиции выйти на след грабителя. Снимок, сделанный при помощи украденного телефона, автоматически опубликовался в Snapchat жертвы, и выдал преступника.