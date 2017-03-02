Посетители зоопарка в Тунисе забили крокодила камнями

Посетители зоопарка, расположенного в столице Туниса, забросали крокодила камнями. От полученных травм хищник скончался, сообщает издание International Business Times.

Инцидент произошел 28 февраля. На следующий день городские власти опубликовали в Facebook фотографии убитой рептилии. «Группа посетителей кидала камни в голову крокодила. Это привело к внутреннему кровоизлиянию, которое его убило», — объясняла подпись.

Ветеринар зоопарка Арнор Эннайфер утверждает, что подобным нападениям регулярно подвергаются и другие крупные животные, в частности львы и гиппопотамы. «У нас содержится более 150 видов. Мы не можем приставить охрану к каждой клетке, — сетует он. — Люди должны понять, что животных следует уважать».

28 февраля сообщалось, что неизвестные убили бегемота Густавито, обитавшего в зоопарке столицы Сальвадора. Гибель животного получила большой резонанс среди жителей страны.