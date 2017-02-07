В Египте откопали мумию огромного крокодила

Археологи обнаружили на севере провинции Кена в Египте мумию четырехметрового крокодила, олицетворяющую древнеегипетского бога воды Себека. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на главу управления по делам древностей провинции Аймана Ханди.

Открытие было сделано при раскопках в районе Наг-Хаммади на восточном берегу реки Нил. Здесь находились гробницы знати и лиц, приближенных к фараонам, а также несколько храмов в честь главных божеств Древнего Египта.

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В ходе полевых работ археологи обнаружили еще несколько мумифицированных крокодилов, длина двух из них превышает 1,2 метра, а также головы некоторых более мелких животных, которых египтяне также считали священными. Кроме того, были найдены специальные инструменты, используемые в процессе бальзамирования, и рулоны полотна, в которые заворачивали мумии перед погребением.

Останки животных уникальны тем, что они являются первыми найденными мумифицированными символами Себека. До этого не было известно, что жители Наг-Хаммади почитали это божество.

Ученые хотят определить, к какому именно периоду правления фараонов относятся мумии крокодилов и насколько широко в этой местности было распространено поклонение Себеку.