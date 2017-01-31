В Денисовой пещере нашли древний гибрид зебры и осла

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН обнаружили в Денисовой пещере костные остатки зеброослоподобного существа лошади Оводова. Животное проживало более 30 тысяч лет назад на Алтае, одновременно с денисовским человеком, сообщается издание «Наука в Сибири».

«Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй — коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади», — рассказал младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Дружкова.

Возраст находок составляет около 18 тысяч лет. Существование в те времена таких экзотических видов подтверждает то, что на Алтае было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас. Биологи исследуют костные останки лошадей не только с Алтая, но и из европейской части России, Бурятии, Монголии.

Впервые лошадь Оводова была описана в 2009 году российским археологом Николаем Оводовым по материалам из Хакасии. Считалось, что подобные кости принадлежат кулану. После более тщательного морфологического и генетического анализа выяснилось, что южносибирские «куланы» к настоящим куланам отношения не имеют, а являются реликтами группы архаичных лошадей, по большей части вытесненных лошадьми типа тарпана и лошади Пржевальского.