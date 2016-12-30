Австралийские гольфисты устроили охоту на трехметрового крокодила

Гольф-клуб в австралийском городе Таунсвилл, штат Квинсленд, пытается изловить крупного крокодила, поселившегося на его поле несколько недель назад. Об этом сообщает агентство UPI.

На днях в расположенном на территории клуба водоеме установили ловушку. Конструкция состоит из большой клетки и поплавков. Если крокодил заберется внутрь, дверь захлопнется. После этого рептилию будет нетрудно отвезти в другое место.

Первые сообщения о том, что на поле для гольфа в Таунсвилле завелся крокодил, стали поступать в начале декабря. По свидетельствам очевидцев, длина хищника составляет около 3,5 метра. Животное окрестили Уиллоу.

«Его стали замечать все чаще и чаще», — рассказал представитель гольф-клуба Джош Тиндейл. Гольфисты видят крокодила 10-15 раз в сутки, причем в самых разных местах. Рептилия гуляет по травянистым участкам поля, греется на песке и появляется в окрестностях центрального озера.

По словам Тиндейла, на поле для гольфа хватает живности, чтобы прокормить зверя таких размеров. В водоемах полно рыбы, есть черепахи и угри, поэтому крокодил не умрет от голода.

Клуб уведомил о возникшей проблеме австралийское министерство защиты окружающей среды и культурного наследия. Чиновники посоветовали избавиться от хищника, представляющего угрозу для гольфистов.

23 декабря сообщалось, что гигантский аллигатор, несколько месяцев назад впечатлявший гольфистов из американского штата Флорида, снова замечен на том же поле. Длина животного составляет по меньшей мере 4,5 метра.