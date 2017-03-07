Браконьеры убили носорога в зоопарке под Парижем ради редкого рога

Браконьеры проникли в зоопарк города Туари в 50 километрах к западу от Парижа, где вечером 6 марта застрелили белого носорога по имени Винс, после чего отпилили ему рог с помощью бензопилы. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила французская газета Le Parisien.

Неназванный источник рассказал изданию, что, кроме пятилетней особи мужского пола, в вольере находилось еще двое животных, но их не тронули, поскольку у неизвестных, скорее всего, не было времени возиться с ними. Винса браконьеры убили тремя выстрелами в голову, после чего спилили рог и скрылись.

Убитое животное сотрудники зоопарка обнаружили только утром. Ранее в зоопарках Франции браконьеры никогда не убивали животных.

Рога белых носорогов широко используются в народной медицине в качестве афродизиака, а их стоимость на черном рынке иногда достигает 220 тысяч долларов.

Это не первый случай убийства носорогов ради сбыта ценных материалов в этом году. В конце января в национальном парке Казиранга в Индии охотники застрелили животное, отпилив ему рог. Полиция быстро нашла преступников по снимкам, которые браконьеры выложили в интернет.

Белый носорог — один из самых редких видов носорогов, который, в отличие от других представителей семейства, отличается плохим зрением и особенно спокойным поведением. Именно поэтому эти животные наиболее подвержены нападениям браконьеров. В мире насчитывается около 21 тысячи особей белого носорога, большая часть из которых проживает в ЮАР и Уганде.