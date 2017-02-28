Леопард ранил шесть человек в Индии

В Индии пойманный в рыболовную сеть леопард ранил шесть человек. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает издание Daily Mirror.

Леопард отдыхал на поле возле одной из деревень в округе Музаффарпур на северо-западе Индии. Местные жители заметили животное и собрались вокруг, чтобы посмотреть на него. Толпа галдящих зевак вызвала у хищника заметное беспокойство.

Собравшиеся люди решили не дожидаться специалиста, который мог бы обездвижить зверя при помощи дротика с транквилизатором. Вместо этого они принесли рыболовную сеть и самостоятельно накинули ее на леопарда.

Сеть не смогла задержать хищника надолго. Леопард вырвался на волю, атаковал шестерых жителей деревни и сбежал. Отмечается, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

Вскоре до деревни добрался специалист по диким животным. Он выследил леопарда и выстрелил в него дротиком с транквилизатором. Уснувшее животное заперли в клетке.

13 февраля сообщалось, что в Индии поймали тигра, который убил шесть человек.