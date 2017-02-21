Мужчина покусал и ограбил немецкую туристку в Индии

Неизвестный мужчина совершил нападение на немецкую туристку в Индии. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает газета The New Indian Express.

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По данным издания, инцидент произошел днем ранее, 20 февраля, в окрестностях города Майсур на юго-западе Индии. Женщина в возрасте 32 лет поднялась на один из холмов рядом с населенным пунктом, чтобы понаблюдать с высоты за закатом.

Когда стемнело, путешественница стала спускаться. В этот момент ее начал преследовать мужчина. Злоумышленник настиг женщину, схватил и принялся щупать.

Туристка оказала сопротивление и тогда нападавший покусал ее. Женщина позвала на помощь прохожих, после чего злоумышленник скрылся, похитив у немки наличность в сумме около 38 долларов. В настоящее время местная полиция разыскивает преступника.

В январе пожилого индийского плотника, который поцеловал китайскую туристку в Дубае против ее воли, обвинили в сексуальных домогательствах и отдали под суд.

