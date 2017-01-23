Пожилой индийский плотник поцеловал китайскую туристку и пошел под суд

Пожилого индийского плотника, поцеловавшего китайскую туристку в Дубае, обвинили в сексуальных домогательствах и отдали под суд. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает газета Gulf News.

Инцидент произошел в одном из музеев Дубая. По предварительным данным, 72-летний мужчина попросил путешественницу из КНР сфотографироваться с ним, на что она ответила согласием.

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Когда они делали совместный снимок, индиец обнял и поцеловал китаянку против ее воли. После этого туристка бросилась за помощью к сотрудникам музея, которые вызвали полицию.

Плотника задержали и обвинили в домогательстве. Когда он предстал перед судом первой инстанции в Дубае, то признал свою вину.

Однако мужчина сказал, что не осознавал того, что делал, а также заявил о проблемах с сердцем. В связи с этим обвиняемый попросил о снисхождении. Вердикт по данному делу будет вынесен 13 февраля.

В сентябре 2016 года суд Дубая приговорил авиапассажира к трем месяцам тюрьмы за то, что он поцеловал стюардессу компании Emirates во время селфи с ней.

