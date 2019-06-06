Работник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра

Во вьетнамской провинции Биньзыонг сотрудник частного зоопарка попытался искупать тигра и лишился рук. Об этом сообщает информационный портал The Australian.

Раненого 49-летнего Во Тан Тхуа (Vo Thanh Quoi) обнаружили коллеги во вторник, 4 июня. У мужчины была полностью откушена правая рука, а левая отсутствовала ниже локтя. Как оказалось позже, вьетнамец предпринял попытку искупать тигра.

Мужчину доставили в местную больницу, а затем перевезли в медицинское учреждение в Хошимине.

Исследователи затрудняются сказать, остались ли во Вьетнаме тигры в дикой природе. Животных разводят на фермах. Их части тела используют в традиционной медицине и украшениях.

Экологические активисты во Вьетнаме не раз обвиняли владельцев частных зоопарков в жестоком обращении с животными и безответственном отношении к исчезающим видам.

В апреле сообщалось о том, как в американском штате Канзас редкий суматранский тигр напал на работницу зоопарка. Ее коллеги сумели отвлечь хищника и спасти женщину.

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