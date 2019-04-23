Редкий тигр напал на сотрудницу зоопарка и покалечил ее

В американском штате Канзас в зоопарке Топека редкий суматранский тигр напал на сотрудницу и сильно поранил ее. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля. По словам директора зоопарка Брендана Уайли (Brendan Wiley), сотрудница оказалась в вольере одновременно с тигром по кличке Санджив (Sanjiv), что не допускается правилами безопасности. Он отметил, что женщина давно работает с этим животным, и «произошла какая-то ошибка».

Хищник напал на женщину и нанес ей ранения шеи, головы, рук и спины. Другие сотрудники решили при помощи еды заманить Санджива в загон, чтобы спасти сотрудницу. После инцидента ее доставили в больницу, а зоопарк закрыли на 45 минут.

Сейчас женщина находится в стабильном состоянии, ее здоровью ничего не угрожает.

Несмотря на опасные для жизни ранения сотрудницы, вопрос об усыплении Санджива не рассматривается. Уайли отметил, что тигр остается «важной частью зоопарка» и что он сделал то, что «сделал бы любой тигр, если бы кто-то проник на его территорию».

Санджив прибыл в Топеку из Акронского зоопарка. Тигр считается частью специальной программы по сохранению редких видов. Помимо Санджива, в зоопарке живут еще четверо его детенышей.

В апреле прошлого года сообщалось, что в Индии девушка вступила в бой с тигром после того, как он пытался утащить ее козу.

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