В Приморском крае на россиянина напал тигр

В Красноармейском районе Приморского края мужчина попал в больницу после нападения тигра. Об этом сообщается на сайте центра «Амурский тигр».

По данным организации, инцидент произошел 16 февраля в тайге. Мужчина был доставлен в одно из местных медучреждений с обширными ранами в районе головы, лица и верхних конечностей. Сам пострадавший лишь рассказал, что хищник напал на него неожиданно. Доставившие его в больницу местные жители также не раскрыли деталей произошедшего.

Как отметил гендиректор центра Сергей Арамилев, в первую очередь, необходимо выяснить состояние тигра. «Раненный тигр представляет большую опасность для людей, и в этом случае его нужно срочно отловить. По той информации, что удалось собрать, у тигра нет серьезных ранений», — сообщил он.

Также представитель организации подчеркнул, что тигр «просто так» не нападает на людей. «Либо хищник напал на человека по не зависящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта», — пояснил Арамилев.

Полиция и сотрудники охотнадзора устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2017 года сообщалось, что зоотехник калининградского зоопарка, работавшая в отделе хищных и ластоногих животных, попала в больницу после нападения амурского тигра по кличке Тайфун. Причины, по которым сотрудник зоопарка оказался в вольере одновременно с хищником, не назывались.

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