Белые тигры набросились на работника цирка в Волгограде

В Волгограде белые тигры покусали 25-летнего помощника дрессировщика. Мужчина был доставлен в больницу с ранами шеи и спины, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Инцидент произошел в понедельник, 30 января. «Предварительно, в этот день в цирке был так называемый выходной. То есть перед выступлением их [хищников] не кормят, с ними не общаются. Не предполагалось, что он [пострадавший] в этот день должен заниматься с тиграми. Почему он решил зайти в клетку, спросим у него», — отметил собеседник агентства. По факту произошедшего проводится проверка.

Как рассказал источник издания V1.ru, во время нападения хищников молодой человек был пьян. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из вольера и позвать на помощь. Он был прооперирован, в настоящее время угрозы для его жизни нет.

Уточняется, что молодой человек приехал из Москвы вместе с труппой заслуженной артистки России Ольгой Денисовой. В Волгограде они представят программу «Тайна белых тигров».

В декабре 2016 года во время выступления в красноярском цирке леопард напал на сидевшую в шестом ряду зрительницу и перекусил ей сухожилие. Также пострадали трое сотрудников цирка. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.