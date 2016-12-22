После нападения леопарда на женщину в красноярском цирке возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения леопарда на женщину в красноярском цирке. Расследование ведется по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 17 декабря во время представления в передвижном цирке на городской площади леопард, находясь вне вольера или иных защитных конструкций, накинулся на 53-летнюю зрительницу и причинил ей телесные повреждения. Сотрудники цирка с трудом оттащили животное.

Пострадавшая была госпитализирована. Как сообщалось, у женщины перекушено сухожилие, ей наложили 10 швов. Свидетель произошедшего также рассказала, что зрительница сидела в шестом ряду, никаких ограждений между ареной и посетителями не было. Кроме того, очевидица добавила, что от леопарда пострадали трое сотрудников цирка.

В апреле в барнаульском зоопарке тигр напал на нетрезвую школьницу, пытавшуюся ночью сфотографироваться с хищником. Зверь разорвал мышцы на ноге девушки, после чего ей пришлось сделать несколько операций.