Тигр съел сборщика шишек и отправился на реабилитацию

В Хабаровском крае поймали тигрицу-людоеда, убившую сборщика шишек из села Бойцово, сообщается на сайте регионального Министерства природных ресурсов.

«Временно усыпленный зверь будет направлен в реабилитационный центр "Утес"», — отметили в министерстве. Дальнейшую судьбу хищника определит Росприроднадзор.

Тело убитого тигром селянина нашли 30 октября, передает РИА Новости. У мужчины не было при себе оружия. Следственный комитет начал проверку, а Росприроднадзор санкционировал отлов хищника.

В 2015 году в Хабаровском крае тигр напал на охотника. Мужчина выжил, в хабаровском МВД допустили, что он мог заниматься браконьерством и выслеживать животное.