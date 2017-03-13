В Хабаровском крае начали отлов нападавших на собак тигров

В Хабаровском крае займутся отловом тигров, которые нападают на собак в поселке Кутузовка в районе имени Лазо. Об этом РИА Новости в понедельник, 13 марта, сообщили в региональном Минприроды.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира краевого ведомства Юрий Колпак заявил, что, хоть на отлов хищников получено разрешение, он надеется, «что их удастся отпугнуть, и они уйдут в тайгу». Если зверей удастся поймать, их поместят в реабилитационный центр «Утес».

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Отмечается, что речь идет о тигрице и ее двухлетнем детеныше. Из-за них в поселке погибли три собаки.

Ранее директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев допустил, что причиной такого поведения животных стал возраст тигренка, который почувствовал самостоятельность и привык к легкой добыче.

В поселке Кутузовка проживают 110 человек.

В январе 2016 года в Надеждинском районе Приморья амурский тигр напал на выстрелившего в него охотника. 53-летний мужчина получил раны головы и шеи, ему пришлось сделать операцию.