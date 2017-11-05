Амурский тигр Тайфун напал на женщину в Калининграде

Зоотехник калининградского зоопарка, работавшая в отделе хищных и ластоногих животных, попала в больницу после нападения амурского тигра по кличке Тайфун, сообщает РИА Новости.

«На зоотехника напал амурский тигр по кличке Тайфун, — сообщила пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. — Предположительно, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находился зоотехник. Посетители с помощью криков, камней, всевозможных подручных материалов, вплоть до стульев из уличного кафе, отвлекли животное, и в это время зоотехнику удалось скрыться во внутреннем помещении».

Михайлова отметила, что зоотехник находится в шоковом состоянии и была госпитализирована в травматологическое отделение одной из местных больниц. Причины, по которым сотрудник зоопарка оказался в вольере одновременно с хищником, пока не называются. Будет проведено служебное расследование.

В октябре сообщалось, что в индийском национальном парке Баннергхатта белые тигрята растерзали сотрудника, который чистил вольер.