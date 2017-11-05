Британский пес пригнал стадо овец хозяйке на кухню

Видео: Rosalyn Edwards / Facebook

Британский пес по кличке Рокки пригнал стадо овец прямо на кухню в дом своих хозяев. Жена фермера запечатлела инцидент на видео и поделилась роликом на своей странице в Facebook.

Как рассказала владелица собаки The Telegraph, в тот день она занималась домашними делами на кухне и вдруг услышала странные звуки. Обернувшись, она увидела перед собой девять овец и довольного пса, который привел их.

Оказалось, что задняя дверь в доме была открыта, и Рокки воспользовался этой возможностью, чтобы порадовать хозяев. В результате женщине пришлось самой выгонять животных на улицу и наводить в доме порядок после неожиданного нашествия.

В марте итальянские фермеры из регионов, пострадавших от землетрясения, пришли на протест в Риме в компании овец. В руках земледельцы держали плакаты с лозунгами «Где же обещанные стойла?» и «Меньше болтовни, больше стойл!».