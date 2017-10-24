Покусившихся на чужих баранов полицейских задержали в Омской области

Полицейские из Омской области задержали коллег за незаконную охоту на баранов и овец. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает «НГС.Омск».

По данным издания, инцидент произошел ночью 23 октября. Несколько полицейских из Омска, находящихся в отпуске, отправились на охоту в Тюкалинский район области. У них были зарегистрированные ружья и разрешения охотиться на уток. Но по неизвестной причине они начали стрелять по баранам и овцам, которые паслись неподалеку.

Местные жители испугались за своих животных и вызвали полицию. Охотников задержали коллеги из Тюкалинского района.

В пресс-службе управления МВД по Омской области изданию рассказали, что «последствия для полицейских будут неутешительными». Районный отдел управления Следственного комитета России начал доследственную проверку.

Ранее уральский полицейский в Каменске-Уральском прострелил себе ягодицы из собственного охотничьего ружья. По словам руководителя пресс-службы управления МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, «день стал для него фактически вторым днем рождения: если бы патрон был не дробовой, а содержал в себе пулю, то это могло бы закончиться трагедией».

