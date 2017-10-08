Полицейские и борцы с экстремизмом устроили потасовку со стрельбой в Махачкале

В Махачкале произошла потасовка, в которой участвовали полицейские и сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ), подведомственного МВД. В ходе конфликта силовики устроили стрельбу, сообщает «Черновик».

Инцидент произошел во дворе дома на проспекте Имама Шамиля в микрорайоне Узбекгородок. По словам очевидцев, наряд полиции остановил группу вооруженных людей в штатском. Те представились сотрудниками ЦПЭ, но отказались показать документы. «Завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку», — рассказал собеседник издания.

Полицейские начали стрелять в воздух из автоматов, пишет «Черновик». «Как минимум два рожка выстрелили они. Напугали всех жильцов дома», — добавил очевидец.

В республиканском МВД пока не прокомментировали произошедшее.

7 октября в Махачкале был задержан водитель, мешавший проезду кортежа министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова. Мужчине вменяется грубое нарушение ПДД. Так, по словам источника «Интерфакса», он «дерзко ехал», не уступал дорогу на всем пути от Каспийска и максимально приблизился к правительственным автомобилям.

Инцидент был запечатлен на видео: судя по кадрам, при задержании водителя били ногами. Действия полицейских проверят в МВД и прокуратуре.