Дерзкого водителя избили и задержали за помехи кортежу главы МВД Дагестана

Видео: Телеканал 360 / YouTube

В Махачкале задержан автомобилист, перегородивший дорогу кортежу министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О задержании также упоминается на сайте регионального МВД.

По информации агентства, водитель BMW X5 с тонированными стеклами начал препятствовать проезду кортежа еще в городе Каспийске. Источник сообщил «Интерфаксу», что мужчина «дерзко ехал», не уступал дорогу и максимально приблизился к автомобилям руководства дагестанского МВД.

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«Нарушитель не остановил машину, и хотел на высокой скорости скрыться с места происшествия. Полицейским пришлось произвели предупредительные выстрелы в воздух, но и после этого водитель продолжил движение», — рассказал собеседник агентства. Остановить и задержать автомобилиста удалось только на центральной улице Махачкалы.

В субботу, 7 октября, телеканал «360» опубликовал видео задержания автомобилиста под заголовком «Мужчина не пропустил кортеж министра МВД Дагестана и был наказан». На кадрах видно, как несколько машин преграждают путь автомобилю. Затем около десятка мужчин вытаскивают мужчину из салона и начинают бить его ногами.

Как отметили в пресс-службе регионального МВД, полицейские задержали водителя за то, что тот «неоднократно грубо нарушал ПДД, чем создавал аварийные ситуации, пытался скрыться». В ведомстве сообщили, что ранее мужчина был судим по статье 186 УК («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») и несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, на его автомобиле были установлены подложные номера.

Представитель министерства уточнил, что в отношении проводивших задержание сотрудников полиции будет проведена служебная проверка.