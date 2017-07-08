Путин отказался кататься на неготовом лимузине проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин заявил, что у него не возникает желания кататься на президентском лимузине проекта «Кортеж», пока автомобиль не пройдет все испытания. Об этом глава государства сообщил в субботу, 8 июля, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки», передает «Интерфакс».

«Вы сами езжайте на машине, которая не готова, а потом, когда вы покатаетесь, а я посмотрю, как это происходит, и мы вместе ее еще поиспытываем. Договорились», — пошутил президент.

Он также с недоумением воспринял информацию о том, что эта машина якобы будет использоваться на инаугурации главы государства в 2018 году. «Вы знаете лучше меня, я первый раз об этом слышу», — сказал Путин.

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Информация о том, что президент России протестировал отечественный лимузин для высокопоставленных чиновников, разработанный в рамках проекта «Кортеж», появилась 6 июля. Газета «Известия» также писала, что автомобиль совершит свой «дебютный выезд» на инаугурации главы государства после выборов 2018 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позднее сообщил, что эти сведения «слегка преувеличены». Дело в том, что машина еще не готова. Действительно, есть некие наброски, скажем так, прототип президент видел, ему понравилось», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что российский лидер не ездил на прототипе, а «трогался на нем чуть-чуть».

Государственный проект «Кортеж», реализующийся по поручению президента от 2012 года, предполагает создание модельного ряда автомобилей спецназначения: микроавтобуса, внедорожника, седана бизнес-класса и лимузина. Ожидается, что первую партию лимузинов отгрузят в конце 2017-го — начале 2018 года.