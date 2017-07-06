Песков прокомментировал путинский тест-драйв президентского лимузина

Говорить о том, что российский президент Владимир Путин протестировал отечественный лимузин для высокопоставленных чиновников, преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию «Известий», передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

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«Эта информация слегка преувеличенная. Дело в том, что машина еще не готова. Действительно, есть некие наброски, скажем так, прототип президент видел, ему понравилось», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что российский лидер не ездил на прототипе, а «трогался на нем чуть-чуть».

Ранее в четверг газета «Известия» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова сообщила, что Путин опробовал «прототип А» автомобиля премиум-класса, разработанный в рамках проекта «Кортеж». По словам министра, глава государства остался доволен лимузином.

Государственный проект «Кортеж», реализующийся по поручению президента от 2012 года, подразумевает создание модельного ряда автомобилей спецназначения: микроавтобуса, внедорожника, седана бизнес-класса и лимузина. Предполагается, что первая партия лимузинов будет отгружена в конце 2017-го — начале 2018 года.

По словам Мантурова, в 2016 году на этот проект из бюджета было выделено 3,7 миллиарда рублей.