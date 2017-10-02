СМИ сообщили об отказе врио нижегородского губернатора от кортежа

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отказался от машин сопровождения при передвижении по региону. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном правительстве.

«Теперь он будет передвигаться по региону без кортежа», — сказал собеседник агентства, отметив, что врио губернатора намерен использовать спецсигнал на служебном автомобиле только в экстренных случаях.

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26 сентября 40-летний Никитин указом президента России Владимира Путина сменил на посту главы Нижегородской области 70-летнего Валерия Шанцева. В тот же день глава государства подписал указ о награждении Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Никитин после вступления в должность заявил, что планирует опираться на ту команду, которая сейчас работает в администрации региона.

Никитин был назначен первым заместителем министра промышленности и торговли России в 2013 году. До Минпромторга также работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.