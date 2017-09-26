Врио губернатора Нижегородской области рассказал о кадровых перестановках

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что планирует опираться на ту команду, которая сейчас работает в администрации региона. Его слова во вторник, 26 сентября, приводит ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Говорить о кадровых перестановках рано. У каждого руководителя свое видение структуры управления. Какие-то изменения по структуре точно будут. Про людей пока говорить рано, надо познакомиться», — сказал он.

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Ранее во вторник 40-летний Никитин указом президента России Владимира Путина сменил на посту главы Нижегородской области 70-летнего Валерия Шанцева. В тот же день глава государства подписал указ о награждении Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Шанцев был назначен главой Нижегородской области в 2005 году. В 2014-м он принял участие в прямых выборах губернатора, по итогам которых набрал 86 процентов голосов.

Никитин был назначен первым заместителем министра промышленности и торговли России в 2013 году. До Минпромторга также работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.