Путин наградил нижегородского губернатора орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 26 сентября.
Согласно тексту указа, который датирован 25 сентября, Шанцев награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».
20 сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Валерий Шанцев покидает свой пост. По данным издания, окончательно это было решено на встрече главы области с руководством администрации президента. На следующий день глава Нижегородской области опроверг эту информацию, заявив, что сообщит, когда решит уйти со своего поста.
70-летний Шанцев был назначен главой Нижегородской области в 2005 году. В 2014-м он принял участие в прямых выборах губернатора, набрав 86 процентов голосов.