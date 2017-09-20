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Дело молодое

Вместо поздравлений Путин устроил новым губернаторам допрос

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Антон Алиханов и Владимир Путин
Антон Алиханов и Владимир Путин
Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

В России со всей очевидностью появился новый тип губернатора — молодой управленец. Он говорит четко и ясно, старается выглядеть энергичным и знает, как использовать прессу себе на пользу. В среду, 20 сентября, во время встречи с президентом России в Кремле молодые управленцы, только что выигравшие выборы в своих регионах, демонстрировали себя на полную катушку. На их фоне опытные губернаторы, прошедшие не первый электоральный цикл, смотрелись несколько неловко. Но зато к старожилам Владимир Путин обращался с подчеркнутым уважением, а новичкам устроил допрос.

«Дима, ты первым скажешь или я начну?» — спрашивал в круглом фойе первого корпуса Кремля самый молодой губернатор Антон Алиханов, представляющий Калининградскую область, у другого молодого губернатора Дмитрия Овсянникова, представляющего Севастополь. Решили выступать по очереди. И тут Алиханов, еще недавно работавший на совсем не публичных должностях, показал, что прекрасно чувствует себя перед телекамерами: и по коридору прошелся, создавая динамику в кадре, и на фоне золотой кремлевской мозаики побеседовал почти с каждым из журналистов.

Алиханов победил на выборах главы региона, набрав более 81 процента голосов, — ушел в абсолютный отрыв. Овсянников «заработал» в Севастополе 71,12 процента. С этих высоких показателей Владимир Путин и начал встречу с избранными губернаторами. Всего за одним столом с президентом собрались 17 человек. И обстановка была подчеркнуто рабочая — не Екатерининский зал с роскошной меблировкой, а зал заседаний Совета безопасности с предельно лаконичной обстановкой.

«Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладывает особую ответственность», — заметил Путин. Он подчеркнул, что среди новых губернаторов есть как люди с опытом, которые «не первый раз проходят горнило избирательных кампаний и получают высокую оценку избирателей», так и молодые кандидаты. И это, на взгляд главы государства, говорит о том, что «нас ожидают изменения к лучшему». А результаты голосования демонстрируют, что люди надеются на молодых и энергичных, но принимающих взвешенные решения.

И теперь победившие на выборах губернаторы должны суметь подобрать команду. Путин выразил надежду на то, что главы регионов воспользуются методом публичного отбора кандидатов. По мнению главы государства, такая форма подбора кадров «очень себя хорошо зарекомендовала, она востребована». Смысл в том, чтобы молодые люди в регионах «понимали, чувствовали, видели», что «лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей» и что профессиональный рост связан «с их личными деловыми качествами». По словам Путина, администрации президента и правительству уже даны поручения организовать поиск кадров на федеральном уровне.

Поскольку формат мероприятия подразумевал и выступления нескольких губернаторов, первым слово получил Максим Решетников, набравший на выборах главы Пермского края более 80 процентов голосов избирателей. С Решетниковым Путин встречался совсем недавно — 8 сентября. Пермский край стал последним пунктом президентского турне по предвыборным регионам. В Пермь он прилетел после пятилетнего перерыва: прогулялся по обновленной набережной и познакомился со знаменитым роботом. При этом российский лидер назвал столицу Прикамья так, как это делают местные — смягчая букву «р».

«Как у вас там с железной дорогой, кстати? Руководитель РЖД был у вас?» — начал с конкретики новую встречу Путин. «Да-да, был!» — тут же отрапортовал Решетников и далее подробнейшим образом рассказывал о планах строительства нового железнодорожного моста на реке Кама, что обеспечит растущий поток грузов с новых калийных месторождений. «Исключительно благодаря вашему поручению», — благодарил Решетников за вмешательство президента в дела региона.

А Путин продемонстрировал полную вовлеченность в процесс. «Железная дорога не будет город делить пополам?» — с сомнением спросил он. Решетников вновь подробно разъяснил ситуацию. «Я вас просил с обманутыми дольщиками встретиться — вы встретились?» — напомнил еще один кейс Путин. «Да-да, встретились и с той женщиной, и не только с ней — с группой товарищей», — отрапортовал Решетников. И не дожидаясь очередного наводящего вопроса, рассказал про развитие промышленности, IT-кластер, систему поддержки.

Антон Алиханов вслед за коллегой тоже перешел сразу к конкретному. Рассказал про то, как намерен сбивать высокую стоимость авиабилетов (отмена НДС для калининградского направления, по его подсчетам, снизит цену на 5-6 процентов) и возобновлять прямые полеты из Калининграда за рубеж («Странная ситуация, да? Чтобы долететь в Варшаву, надо было через Москву добираться», — напомнил он).

Андрей Никитин, победивший на выборах главы Новгородской области с результатом около 70 процентов, несмотря на то что очень недолюбливает звание «молодой технократ», тоже был конкретен. Правда, к его региону у Путина возник особый вопрос, связанный с финансами. Президент напомнил, что область получила налоговые поступления будущих периодов и «это создает определенные проблемы системного характера». «Я обращаю внимание, что такой способ закрытия текущих дырок путем получения будущих поступлений очень спорный», — обратился Путин ко всем участникам встречи. «Нужно посерьезнее», — добавил он и отметил, что вопросами регулирования должен заниматься кабмин.

В конце встречи в Кремле выступил и руководитель-старожил. Евгений Савченко, возглавляющий Белгородскую область с 1993 года (он дважды назначался и четыре раза избирался), получил более 70 процентов голосов и поблагодарил президента за поддержку: «Голосовали не только за нас, но и за уровень доверия, которое вы оказали». Савченко пообещал сделать все, чтобы Россия процветала и дальше под руководством Путина. Упомянув также «духовно-нравственную силу, которая требуется России», глава Белгородской области признал, что выходит на «пятилетний финиш» и ему пора искать преемников.

Как оказалось, к нему у президента вопросов в рамках мероприятия не было вообще. Напротив, он отметил, что Савченко — наиболее опытный и успешный руководитель региона и выразил надежду, что он сможет помочь кадрами «и другим регионам, и федеральному центру».

Татьяна Меликян

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