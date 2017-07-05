«Женщину вынуть, автомат поставить...»

«Если я ткну вам пальцем в глаз, то мне откуда-то прилетит подзатыльник». Самый молодой и.о. главы российского региона Антон Алиханов рассказал корреспонденту «Ленты.ру» о сложностях взаимосвязей во вверенной ему Калининградской области и о том, как управлять российским эксклавом в условиях кризиса и санкций.

«Вот где-то в июле и снимут», — говорит Антон Алиханов, указывая на гипс. Его вид спорта — кудо, то есть восточные единоборства. Но травму ноги Алиханов получил в мае, играя в уличный баскетбол.

«Спортом толком не занимался где-то более полугода, — говорит Антон Андреевич. — Видимо, зря возобновил». С другой стороны, Алиханов прекрасно владеет английским и знает, что пожелание «go break your leg» в точности соответствует нашему «ни пуха ни пера».

Алиханов родился в Сухуми в 1986 году. Он уже стал самым молодым руководителем российского региона. А если за него проголосуют, то Антон Андреевич закрепит свой статус, пожалуй, первого собственно российского, а не постсоветского губернатора. Поскольку в школу Антон Алиханов пошел уже в столице РФ, куда его семья бежала от войны в Абхазии.

«Я — на пограничье поколений»

Отсюда первый и главный вопрос: как находить общий язык с людьми, изначально советскими по генезису? Если еще точнее — с теми, кто составляет абсолютное большинство государственных служащих в России.

Антон Алиханов Фото: Борис Регистер / «Коммерсантъ»

«За годы, прошедшие с распада СССР, не только я успел вырасти, но и люди успели измениться, — предполагает Антон Алиханов. — Наверное, поколенческие разрывы есть, и текущий политический момент показывает, что непонимание между различными возрастами присутствуют. Это даже не на уровне навыков, понятий, а по образу мышления. Если определенный способ подачи внедряется в твою голову, когда тебе 25 и больше, — это один вариант. А если уже с детского сада?»

Впрочем, Алиханов полагает, что ему как раз повезло: «Я на пограничье между поколениями: погружен и в одну, и в другую реальность. А вот ребята, которые поступают в вузы, уже меня обгоняют. У меня даже времени нет, чтобы прорастать в технологичность их повестки».

Instagram Антон Алиханов ведет сам, открыл свою страницу меньше месяца назад. «Понятно, что он стал площадкой в том числе и для политических дискуссий. Наши взгляды на нужды нашей Родины, на болезни, которым страдает общество, у нас, в принципе, общие. Мы прекрасно понимаем и то и другое».

«Работать без визга и крика»

Как идет общение в сети, к примеру, по актуальной теме борьбы с коррупцией? «Я прекрасно понимаю, что это зло есть. И я с ним борюсь, — подчеркивает и.о. губернатора. — Но у меня немножко другой подход, в силу того что у меня есть власть. Я могу бороться с коррупцией, понимаю, как это делается. Просто понимаю, что невозможно все сделать единоразово, одновременно».

«Как часто говорит Владимир Владимирович, — подчеркивает Антон Андреевич, — мы должны идти эволюционным, а не революционным путем». Мысль президента России и.о. губернатора расшифровывает для себя так: «Революционность в решении некоторых проблем губительна. В революционном запале вы можете получить некий перевертыш, просто уже с другими лицами».

Алиханов приводит недавний административный пример: область забрала у муниципалитетов обширную часть полномочий по выдаче разрешений на строительство. «На этой истории, наверное, кто-то зарабатывал, — полагает и.о. губернатора. — Но наша задача не в том, чтобы завести сюда какой-то коррупционный поток. Тут, как в моей любимой "Кин-дза-дза": "Женщину вынули, автомат поставили — не договоришься". Вот задача: сделать систему, которая в принципе избавит нас от субъективизма. Поставить автомат. И вроде бы вполне себе получается». Пока, признает Алиханов, не без изъянов, «но главное — системность, а не визг и попытка криком и ором подменять реальные решения».

«Очень, я бы сказал, классно»

Алиханов готов и впредь разъяснять — и молодежи, и прочим — свои антикоррупционные меры. Просто ему кажется, что других проблем в регионе гораздо больше. «Калининградская экономика сильно подсела. Доходы населения упали. А ведь здесь, с точки зрения условий для бизнеса, все очень, я бы сказал так, классно, — уверяет Антон Алиханов. — И есть новые преференции, которые вот-вот появятся, — в рамках обновления законодательства об особых зонах».

Антон Алиханов Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

К таковым Алиханов относит, например, электронные визы по типу владивостокских — позволяющие посетить отдельно взятый город на несколько дней без оформления бумаг в консульстве. «Нам, конечно, хотелось бы немного другой список стран, чем во Владивостоке, — уточняет и.о. губернатора. — Мы бы хотели стать переговорной площадкой Россия — ЕС, Россия — США». Что-то подобное последнему уже открылось прошлогодней встречей Виктории Нуланд и Владислава Суркова — представитель Госдепа и помощник главы России провели переговоры как раз в Калининграде.

«Есть переговоры, есть результаты — неплохо бы приподнять Калининград до статуса всенародной площадки общения, — уверен Алиханов. — Например, у американского бизнесмена возникло желание обсудить что-нибудь срочно с российским коллегой с глазу на глаз. Очень срочно. Даже в самом ускоренном режиме получение виз отнимает время. А тут — добро пожаловать».

Среди готовящихся мер для развития бизнеса — отмена уплаты утилизационного сбора для специальной техники: сельское хозяйство, строительство. «До нас технику тяжело довезти, у нас толком нет сервисных центров, — объясняет Алиханов. — Короче, нам удалось убедить в своей правоте даже такую серьезную протекционистскую структуру, как Министерство промышленности и торговли РФ».

Именно из Минпромторга, следует напомнить, Антон Алиханов и ушел в Калининградскую область — сначала в региональное правительство, потом в и.о. главы. Предыдущий и.о. губернатора Евгений Зиничев, выходец из силовых структур, также поставил российский рекорд: самый короткий период in office в регионах — чуть более двух месяцев, даже не дождавшись инаугурации. Ушедший в отставку «по семейным обстоятельствам» Зиничев вскоре занял пост заместителя главы ФСБ.

«Наверное, в нынешней должности он преуспеет, — полагает Антон Алиханов. — Я ему крайне благодарен, он живо интересуется происходящим в области. Вот вчера общались. Я ему — не хочу сказать "докладываю"… Хотя да, докладываю».

У предшественника Екгения Зиничева Николая Цуканова, ныне полпреда президента по Северо-Западному федеральному округу, Антон Алиханов научился психологической выдержке — как реагировать либо не реагировать на что-либо. «Он кандидат психологических наук, умеет поставить собеседника в нужную для себя обстановку, — говорит кандидат экономических наук. — Сейчас как полномочный представитель он постоянно помогает региону...»

Зиничев, по Алиханову, «уникальный человек. Стратегически мыслит, видит всю картину, задает короткие вопросы: а что вот там? И ты не понимаешь, зачем он задал этот вопрос. Но понимаешь, что надо копать здесь. А докопавшись, видишь, что выкопанное именно в этом месте изменит весь пазл».

«Где мост взять?»

«Евгений Николаевич (Зиничев — прим. «Ленты.ру») вышел из кабинета президента и сказал: "Ну все, Антон Андреевич, давайте", — вспоминает Алиханов день своего назначения. — После чего оттуда же вышел Дмитрий Песков и попросил: "Вы чуть подождите, Антон Андреевич, мы только свет выставим"». По собственному признанию, Антон Алиханов готовился к другому разговору, сугубо функциональному: «У меня были заготовлены письма, которые, как предполагалось, Евгений Николаевич обсудит с президентом — по конкретным проблемам региона. Обсуждать их пришлось уже мне».

Антон Алиханов Кадр: Юрий Васильев

Главная проблема — разумеется, удаленность от остальной страны. «Хорошая представительская машина довезет вас к границе за 40 минут. В этом смысле все вопросы связанности — культурной, экономической, любой другой — с основной территорией России для нас очень важны. И для федерального центра, конечно. Те же субсидируемые перелеты», — напоминает Антон Алиханов, оговариваясь, что цены на авиабилеты на практике милосердны далеко не всегда.

Больше всего и.о. губернатора не любит разговоры коллег из серии «Почему это Калининграду дают, а нам нет?» «Когда наши бизнесмены выходили за какую-то долю рынка, почти всегда возникали попытки обнулить преференционную составляющую. Масложировая продукция, шоколадки, да много чего, — перечисляет Алиханов. — Еще на предыдущей работе в Минпромторге я мог наблюдать за прохождением документов через комиссии по тарифам. И на каком-то этапе в бумагах появлялись обороты, которые — хоп! — и отключали целые отрасли в Калининграде. Бизнес существовал пять-шесть лет, потом приходят дяди и говорят: "Недостаточный уровень переработки для получения преференций". И все! Дело, куда вложили сотни миллионов, а то и миллиарды рублей — схлопывается».

Сейчас преференции для калининградского производства вновь защищены законодательством. Тем не менее, по словам и.о. главы региона, работа далеко не завершена. «Да, для нас должны быть особые условия. Почему? Гляньте на карту. Даже у Крыма будет свой мост. А к нам как мосты вести?» — спрашивает Антон Алиханов.

«Мы действуем в логике ответа»

«Вы мне сейчас напоминаете моего заместителя, — отвечает Антон Алиханов на вопрос об антикризисных мерах вообще и секвестрах регионального бюджета в частности. — Это его любимый текст, когда что-то происходит: "Губернатор, надо резать косты!" Вот резать эти самые косты, то есть снижать нагрузку на бюджет, надо с четким пониманием того, где именно поднимутся доходы и на что они, собственно, пойдут».

Антон Алиханов Фото: Юрий Васильев

Кто главный плательщик? «Аграрии, у нас их много, и они хорошо работают. Автопром, — перечисляет и.о. губернатора. — Очень ждем, что тот же БМВ после 18 лет сборки на нашей земле перейдет к полноценному производству». Отдельной строкой — Балтийский флот и его не только оборонная, но и покупательная способность. «Военные моряки, как сказал мне один из владельцев сети магазинов — благо и для него, и для области, — вспоминает Антон Алиханов. — Они точно не ездят в Польшу на закупки. И покупают, кстати, по большей части местное. Оно у нас хорошее — и так, и благодаря санкциям. Санкции к концу года принесут более 700 гектаров яблонь — тех сортов, которые мы традиционно закупали за границей. Уже есть урожай почти с 100 гектаров, и он выкуплен на корню».

Разговор о милитаризации Калининградской области, в частности тему «Искандеров» и противодействия натовской системе ПРО, Алиханов завершает в духе своего предшественника Евгения Зиничева: «Я тут почитал справки о том, что вокруг нашей области происходит у соседей по части милитаризации. Не очень, честно говоря, приятно в таком окружении оказаться. Мы точно первыми не начинали. И в любом случае действуем в логике ответа. "Искандеры" здесь точно не просто так появляются».

Столь же жестко Антон Алиханов реагирует на вопрос о так называемой германизации Калининградской области — усилении влияния Германии на родине Иммануила Канта, здесь же и похороненного. «Оставьте вопрос о том, кто поднимает эту тему, мне, отдельным представителям федеральных ведомств и спецслужбам, — предлагает Алиханов. — По моему опыту, ничто нигде не поднимается само. Особенно здесь, в Калининграде. Объем и сложность взаимосвязей в нашем регионе таковы, что, если я ткну вам пальцем в левый глаз, мне тут же прилетит подзатыльник. И я потом два дня буду выяснять, кто мне его отвесил. И еще три — прослеживать взаимосвязь между пальцем, глазом и подзатыльником. Прилетел ли он за то, что я дал вам пальцем в глаз. А может быть, это случилось потому, что сейчас — Алиханов смотрит на часы — девятнадцать часов семь минут четверга».

Именно поэтому и.о. губернатора не принимает никаких решений, не получив информации из четырех источников. «И это минимум», — подчеркивает Антон Алиханов. «Учитывая, каковы наши стратегические задачи здесь».

Задачи же, по Алиханову, предельно конкретны: «Я надеюсь, что когда-то на наших европейских партнеров снизойдет озарение и Калининград станет регионом сотрудничества и реализации совместных проектов. Он уже им является, просто хотелось бы, чтобы и сотрудничества, и проектов было еще больше. Мы к этому готовы всегда».

Калининград — Москва