Раскрыты самые пустующие торговые улицы Москвы в 2026 году

Эксперт Козина: Тверская-Ямская в Москве лидирует по доле пустующих площадей

Тверская-Ямская возглавила рейтинг самых пустующих торговых улиц Москвы с долей свободных помещений 18 процентов. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По итогам первого полугодия 2026 года следом идут Петровка (15,3 процента, снижение на 1,1 процентного пункта) и Покровка (11,3 процента, прирост на 5,8 процентного пункта). Также резко выросла доля свободных площадей на Маросейке — с нуля до 10,8 процента. При этом средний показатель по торговым улицам составляет около 6,5 процента (+1,6 процентного пункта).

Среди заметных закрытий в первом полугодии — бар «Метафора» на Тверской, проработавший шесть лет, и точка сети «Борщ» на Маросейке. На Арбате прекратила работу «Шоколадница», на Садовом кольце закрылись рестораны Old Money, «Тресковия» и «Бардо», на Малой Бронной — ресторан «Скворец». Крупные площади на Садовом также освободили сети «М.Видео» и Xsai.

Наиболее активная ротация, по данным партнера BlackStone Ольги Яруллиной, наблюдается в сегменте общественного питания. Помимо «Шоколадницы», с Мясницкой улицы ушли Ocean Basket, Prime Cafe и River One.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года в России закрылись в общей сложности 98 магазинов крупной розничной сети «Строительный Двор».