Крупная российская стройсеть начала массово закрывать магазины

«Известия»: Сеть «Строительный Двор» закрыла 98 магазинов в России в 2025 году

По итогам 2025 года в России закрылись в общей сложности 98 магазинов крупной розничной сети «Строительный Двор». О массовом сокращении числа точек сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

В результате число торговых точек сети снизилось на 23 процента. Таким образом, в прошлом году закрылся почти каждый пятый магазин строительного ретейлера, подсчитали эксперты.

Под сокращение, в частности, попали три строительные базы в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, а также 8 супермаркетов и 87 объектов малого формата, уточнили аналитики. Подобная тенденция затронула и других крупных игроков рынка. Количество магазинов OBI в России (сейчас работают под брендом «ДомЛента») упало на 12 процентов, до 23 гипермаркетов.

Такую динамику эксперты связывают с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли снижение спроса на стройматериалы на внутреннем рынке, а также растущие издержки ретейлеров на фоне высоких арендных ставок. В сложившихся реалиях крупные игроки предпочитают оптимизировать свои затраты, в том числе за счет закрытия ряда торговых точек, которые не приносят значительной прибыли.

С подобными проблемами в России в последнее время сталкиваются не только строительные, но и фэшн-ретейлеры. В 2025 году российская сеть одежды и обуви O'STIN закрыла 62 магазина и сократила штат сотрудников на 15 процентов. К такому развитию событий привели рост расходов на логистику и налоги, а также падение продаж. Ранее заявление о своем банкротстве подала сеть магазинов одежды Modis. Обувная сеть Zenden, в свою очередь, может закрыть все торговые точки из-за больших долгов и растущего числа исков от контрагентов.