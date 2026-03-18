Один из крупнейших производителей обуви в России погряз в долгах

«Ъ»: Производитель обуви Zenden столкнулся с массовыми исками о взыскании долгов

С начала 2026 года к основному юридическому лицу сети Zenden ООО «Сезонная коллекция» было подано 20 исков от контрагентов на взыскание долгов. Общая сумма исков составляет 43,6 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

В том числе претензии к одному из крупнейших производителей обуви в России имеют компании, управляющие крупными торговыми центрами, которым требуют оплатить аренду. Коммерческий директор ГК «Аврора» Мария Смагина рассказала, что многие магазины сети уже закрыты именно по причине неплатежей, если арендодатели не готовы мириться с долгами.

Zenden основана в 1997 году. Компания выпускает товары под такими брендами, как Zenden, Thomas Munz, Mascotte, Salamander, Munz Store. В 2025 году она стала третьей по объему продаж обуви в России. В 2024-м выручка компании выросла на 46 процентов, до 11,2 миллиарда рублей, однако чистая прибыль сократилась в 41 раз, до 11,6 миллиона.

Основателем сети и владельцем 100 процентов ООО «Сезонная коллекция» является Андрей Павлов, которого в 2024 году Минюст признал иностранным агентом. В феврале 2026-го бизнесмен лишился этого статуса, но серьезным ударом для него оказалось доначисление Федеральной налоговой службой (ФНС) почти 29 миллиардов рублей за три года.

Такая сумма накопилась за счет штрафов, пеней и просрочки платежей. Павлов признавал, что основные компании холдинга заблокированы, из 3,5 тысячи сотрудников осталось только 1,5 тысячи, а уже через месяц все магазины его сетей могут закрыться.

