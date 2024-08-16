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20:52, 16 августа 2024Экономика

Основатель Zenden Андрей Павлов удивился статусу иноагента

Основатель холдинга Zenden Андрей Павлов заявил о гордости за статус иноагента
Андрей Павлов (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов)

Андрей Павлов (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов). Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бизнесмен и основатель сети Zenden Андрей Павлов (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов) в комментарии РБК заявил, что не знает оснований для присвоения ему соответствующего статуса, но если никакой ошибки нет, то носить его будет с гордостью.

В своем Telegram-канале «Дом Павлова» предприниматель удивился тому, что попал в один список с людьми, которых критиковал еще «в мирном 2018 году». Речь идет, в частности, о журналисте Юрии Дуде (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов) и музыканте, основателе группы «Little Big» Илье Прусикине (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов), которые представлены на видеоролике в сообщении.

Павлов рассказал, что его адвокаты запросят у Минюста обоснование включения бизнесмена в реестр, а потом оспорят включение в список в суде. По словам бизнесмена, уезжать из России он не намерен.

В комментарии RTVi бизнесмен предположил, что «кому-то из "пятой колонны" очень хорошо наступил на хвост». Под «пятой колонной» подразумевают группу лиц, работающих на противника. «Мой спор с организованными преступными группировками из состава Федеральной налоговой службы (ФНС) выходит на новый уровень», — заявил он.

Далее предприниматель сослался на слова Иосифа Сталина («Если вас ругают ваши враги, значит вы делаете все правильно»), а также посетовал, что у государства очень много внутренних врагов.

Помимо Павлова, в реестр иноагентов 16 августа внесли Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь».

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      Платон Щукин
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