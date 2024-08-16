Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» признали иноагентами

Минюст России внес в реестр иноагентов Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Минюст России признал иноагентами Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что ресурсы участвовали в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также публиковали недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике. Также отмечается, что BRIEF размещал недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Помимо этого, в реестр внесли Telegram-каналы «BRIEF Важное» и «Сирена». Также иноагентом признали журналиста Рената Давлетгильдеева.