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17:08, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь» признали иноагентами

Минюст России внес в реестр иноагентов Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Минюст России признал иноагентами Telegram-каналы BRIEF и «Незыгарь». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что ресурсы участвовали в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также публиковали недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике. Также отмечается, что BRIEF размещал недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Помимо этого, в реестр внесли Telegram-каналы «BRIEF Важное» и «Сирена». Также иноагентом признали журналиста Рената Давлетгильдеева.

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      Евгения Наумова
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