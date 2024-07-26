Издание «BILD на русском» признали иноагентом

Минюст России внес издание «BILD на русском» в реестр иноагентов

Минюст России внес издание «BILD на русском» в реестр иноагентов. Информация об этом появилась в реестре иностранных агентов на сайте ведомства.

В министерстве рассказали, что издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил страны. Кроме того, отмечается, что «BILD на русском» выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов.

Ранее сообщалось, что Минюст включил в реестр иноагентов Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал».