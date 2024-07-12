Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:10, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» признали иноагентом

Минюст признал иноагентами Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал»

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Минюст признал иноагентом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Информация об этом появилась в реестре иностранных агентов на сайте министерства.

В перечень иноагентов также был добавлен проект «Русский криминал» и бывший муниципальный депутат Анна Каруличева. Кроме того, иностранным агентом признали правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать народную артистку СССР певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Перед этим артистка опубликовала у себя в соцсетях пост о попадании ракеты в здание детской больницы в Киеве.

5 июля Минюст включил в перечень иноагентов журналистку Олесю Герасименко. В министерстве указали, что она среди прочего распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 произвели в 2014 году

      Россиянкам раскрыли способ выбрать подходящее свадебное платье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше