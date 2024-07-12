Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» признали иноагентом

Минюст признал иноагентами Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» и проект «Русский криминал»

Минюст признал иноагентом Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Информация об этом появилась в реестре иностранных агентов на сайте министерства.

В перечень иноагентов также был добавлен проект «Русский криминал» и бывший муниципальный депутат Анна Каруличева. Кроме того, иностранным агентом признали правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлев направил в Минюст запрос с просьбой признать народную артистку СССР певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Перед этим артистка опубликовала у себя в соцсетях пост о попадании ракеты в здание детской больницы в Киеве.

5 июля Минюст включил в перечень иноагентов журналистку Олесю Герасименко. В министерстве указали, что она среди прочего распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.