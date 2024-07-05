Минюст признал иноагентом журналистку Герасименко

Минюст России внес журналистку Олесю Герасименко в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко. Об этом сообщается на портале ведомства.

В Минюсте указали, что она среди прочего, распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, а также выступала против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Сейчас Герасименко проживает за пределами России.

В 2019 году Герасименко рассказала, что случайно провела полдня с собственными трусами на голове. «В девять утра пошла в душ, завязала волосы трусами, чтобы не намочить, сейчас третий час дня, позади две встречи, проехали полгорода — угадайте, что я забыла снять с головы», — поделилась она. «Ни одна сука не сказала», — возмутилась журналистка.

Кроме Герасименко, иноагентами были признаны Г.В. Вайпан, С.А. Ежов, С.А. Трошин, Ф.В. Уткин.