Российская журналистка полдня проходила с трусами на голове и прослыла «великой»

Российская журналистка Олеся Герасименко рассказала, что случайно провела полдня с собственными трусами на голове. Подробности ситуации она изложила в своем Twitter.

«В девять утра пошла в душ, завязала волосы трусами, чтобы не намочить, сейчас третий час дня, позади две встречи, проехали полгорода — угадайте, что я забыла снять с головы», — поделилась Герасименко. «Ни одна сука не сказала», — возмутилась она.

Публикация журналистки собрала 12,5 тысячи лайков и десятки комментариев. Многие подписчики в шутку предположили, что подобный аксессуар мог бы стать новым трендом, выражающим отношение человека к окружающим. «Ну они восприняли это как твой месседж этому миру (и кстати, очевидно, отнеслись с уважением к твоей точке зрения)», — заявил один из них. «Великий человек создает модные тренды, а не следует общепринятой моде», — добавил другой.

Один из комментаторов предположил, что такое решение должно помочь Герасименко в профессиональной сфере. «Мы не хотели давать интервью, но потом увидели трусы на голове, и у нас не осталось выбора», — иронизировал он. Другой предположил, что по такой примете девушку можно будет узнать в толпе.

Некоторые пользователи вспомнили, как сами случайно забывали о некоторых мелочах. Одна из девушек рассказала, как ее муж принял растекшуюся на ее лице тушь за модный макияж. Другая забыла срезать бирку с обновки. Оказалось, что у Герасименко множество единомышленников, которые также завязывают волосы бельем или носками.

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