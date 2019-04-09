Случайный поцелуй телеведущей со спортсменом в эфире обернулся конфузом

Бельгийская журналистка Линд Меркпоэль (Linde Merckpoel) во время интервью случайно поцеловала в губы участника велогонки Тура Фландрии Стейна Стелса (Stijn Steels), чем вызвала бурную реакцию зрителей. Видео с поцелуем вышло в топ Reddit и набрало больше 100 тысяч положительных отметок.

Меркпоэль брала интервью у Стелса до начала соревнования. Когда журналистка закончила задавать спортсмену вопросы, она попыталась поцеловать его в щеку. В этот момент велогонщик резко повернулся, и они соприкоснулись губами.

Судя по видео, и журналистка, и спортсмен почувствовали себя неловко после случившегося. Хотя поцелуй выглядел случайным, некоторые посетители Reddit решили, что Стелса все спланировал. «Это старый трюк. Попроси девушку поцеловать тебя в щеку и "случайно" повернись в самый последний момент», — написал пользователь Fishypaw.

Видео растрогало многих комментаторов на Reddit, а некоторые захотели, чтобы за поцелуем журналистки и спортсмена последовала любовная история. «Я хочу, чтобы они влюбились, как в диснеевском мультфильме», — пожелал пользователь Patrickpurple05. «Это мило до жути. Их реакции такие искренние», — восхитился юзер Sassysaurus19. «Так смешно. Вдруг они стали снова 11-летними детьми», — отметил пользователь NorthEndGuy.

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