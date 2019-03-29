Боксера отстранили от боев за поцелуй журналистки

Болгарский боксер Кубрат Пулев временно отстранен от участия в боях по решению Атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC). Об этом сообщает Sky Sports.

«Чтобы получить возможность вновь выступать в Калифорнии, Пулев обязан предстать перед комиссией и убедить ее членов, что он будет соблюдать принцип уважения», — сообщила директор по связям с общественностью CSAC Вероника Хармс. Она подчеркнула, что в комиссии серьезно отнеслись к инциденту с участием 37-летнего боксера.

Ранее стало известно, что журналистка Дженнифер Равало намерена подать в суд на Пулева. Во время интервью с репортером после его боя с румыном Богданом Дину Пулев неожиданно поцеловал Равало в губы и, по словам журналистки, схватил ее за ягодицы.

Поединок против Дину — единственное выступление на территории США в карьере болгарского боксера. Чаще всего Пулев бился в Германии. В его активе 27 побед (14 из них нокаутом). Проигрывал боксер только один раз.

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