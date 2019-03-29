Спорт
 
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Матч окончен
4:1
1:0, 0:1, 3:0
Каролина Харрикейнз
Роли
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Бостон
Матч окончен
6:3
1:1, 1:0, 4:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Москва
Матч окончен
2:1
1:1, 1:0, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
КХЛ - плей-офф • Финал - Запад. 1-й матч
Панатинаикос
Афины, Греция
Матч окончен
73:74
(32:14, 13:19, 14:20, 14:21)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Евролига • Регулярный чемпионат. 29-й тур
Каролина Харрикейнз
Роли
Матч окончен
2:3
1:1, 1:0, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Матч окончен
3:2
(Б)
0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
НХЛ - регулярный чемпионат
Крылья Советов
Самара
Сегодня
Начало в 18:30 (МСК)
Арсенал
Тула
Россия - Премьер-Лига • 21-й тур
Последние новости
В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту
Россия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США
Анонсировано продолжение сериала «Секс в большом городе»
Раскрыт дизайн iPhone XI
Канал «Пятница» удалил шутку о пробующей наркотики Ивлеевой
Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США
Стали известны подробности побега и гибели российского солдата
Красивая жизнь в колонии «цапка»-крабоеда закончилась
Виновник смертельного ДТП явился в полицию после жесткого обращения Кадырова
Горничная в последний момент спасла младенца от падающего потолка
Новости партнеров

Эмоциональный поцелуй в губы после боя доведет боксера до суда

Перейти в «Мою Ленту»
Youtube / Guardian Sport

Журналистка издания Vegas Sports Daily Дженнифер Равало подаст в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева, поцеловавшего ее в губы после боя с румыном Богданом Дину. Об этом сообщает Sky News.

После победного поединка Пулев дал короткое интервью корреспондентке и в конце внезапно схватил ее за лицо и поцеловал. По мнению Равало, болгарин не имел на это права. Кроме того, журналистка заявила, что Пулев сжал ей ягодицы, а потом вел себя, будто ничего не произошло.

Сам боксер написал в Twitter, что Равало — его давняя подруга, а поцеловал он ее на эмоциях от победы. Он заявил, что девушка не обиделась на него.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jennifer Ravalo takes legal action after being 'forcibly' kissed by Kubrat Pulev
Поцелуй Овечкина и Шубской прервал ревнивый пес
Игрок НХЛ нарушил запрет на поцелуй соперников
Другие материалы рубрики
Спорт00:0228 марта

«Он будет новым Пеле»

«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
10:01Сегодня

Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»

07:43Сегодня

Чемпионку мира напугало желание Медведевой выучить сложнейшие прыжки

15:5720 марта

Норвежский биатлонист Бе обвинил россиянина Логинова в трусости

Спорт00:0414 марта

«Время пришло!»

Голос UFC — миллионер, разбогатевший на одной фразе. Его брат сделал то же самое
22:4128 марта

В России начали бороться с допингом плакатами

00:25Сегодня

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

15:0420 марта

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Спорт20:0324 марта

Отыгрались на соседе

Сборная России разгромила Казахстан. Главные герои — снова Дзюба и Черышев
19:0328 марта

Бывший соперник Нурмагомедова назвал превосходящего россиянина бойца

20:4828 марта

Лишенный олимпийского золота Зубков отказался выполнять требования МОК

17:5320 марта

Медведевой надоело плакать

Россия
Работа фотографа Марио Сорренти представлена в экспозиции выставки «Календарь Pirelli 2012» «Она не человек, а сексуальный объект»
Миллионы россиянок страдают от домогательств. Никто в стране не готов это признать
«Мэру сказали — они тупые, они не хотят работать»
Российские врачи посмеялись над своими зарплатами на всю страну. И их услышали
«Соберись, ты же мужик!»
Почему МВД держит на службе склонных к суициду полицейских: расследование «Ленты.ру»
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту
Виновник смертельного ДТП явился в полицию после жесткого обращения Кадырова
В РПЦ возмутились новостью об отказе властей Петербурга передать ей Исаакий
Все материалы
Мир
«Русские попали в капкан»
 
Укравший секреты США «новый Сноуден» согласился на тюрьму
Названы возможные преемники Терезы Мэй
Россия проследит за фрегатами НАТО в Черном море
В Италии разрешили стрелять по грабителям
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Все материалы
Бывший СССР
«Для русских мы — бандеровцы»
Эти украинцы считают себя русинами. Их проблемы не интересуют ни Москву, ни Киев
Украина укрепила границу с Крымом
Украина нашла российский след в диверсиях украинских радикалов
Туркменские пограничники случайно напустили хищников на узбекский скот
Олигарх Коломойский попал на «Миротворец» как враг Украины
В России нашли новую причину разногласий с Белоруссией
Украина похвасталась собственным электромагнитным оружием
Все материалы
Экономика
Ford уходит из России
Они собирали самые популярные иномарки в стране. Теперь у компании серьезные проблемы
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Россиянам захотели доплатить за стресс и неудобный график
Россия нашла способ защитить «Северный поток-2» от США
Детское питание в России признали некачественным
Россияне стали больше экономить на еде и лекарствах
Все материалы
Силовые структуры
Виктор ИшаевБывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым
Российский солдат сбежал из части с автоматом и штык-ножом
Бывшего министра Абызова прослушивали два года перед арестом
Бывшего министра Абызова посадили в камеру без горячей воды и дали Библию
Все материалы
Наука и техника
«Череда насилия, казней и бессудных расправ»
Она навела порядок в Кремле и отстояла Украину. Так родилась новая Россия Петра I
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Раскрыта цена превращения Су-25 в Су-25СМ3
Раскрыт дизайн iPhone XI
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
Все материалы
Спорт
«Он будет новым Пеле»
«Реал» предлагает за Мбаппе 280 миллионов евро. Ему 20 лет, и он новая звезда футбола
Эмоциональный поцелуй в губы после боя доведет боксера до суда
Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Чемпионку мира напугало желание Медведевой выучить сложнейшие прыжки
В России начали бороться с допингом плакатами
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Бывший соперник Нурмагомедова назвал превосходящего россиянина бойца
Все материалы
Культура
Боже, какой косяк
Травой по Трампу: чем хорош «Пляжный бездельник» с отвязным тусовщиком МакКонахи
Зловещие пуритане
Убогий рай, глубокий омут и пожирающая безысходность — главные альбомы недели
Плачь, Европа
Бунты, голодовки и анархия на снимках известных фотографов
Охлобыстин и Пореченков сняли ролики в «поддержку» кандидата Зеленского
Россия вошла в список стран с самым большим давлением власти на артистов
Книгу о Гарри Поттере с нелепыми ошибками продали за десятки тысяч долларов
Опубликован полноценный трейлер американского сериала «Чернобыль»
Все материалы
Интернет и СМИ
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
Снимающая порно для детей мать обратилась за помощью к священнику
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Папа Римский отказал в поцелуе руки и удивил католиков
Российский интернет заранее проверят на устойчивость
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Назван любимый бренд дешевой одежды россиян
Арестованная дочь российского дальнобойщика наняла стилиста перед судом в США
Невеста Роналду снялась в рекламе нижнего белья
Бренд начал торговать покрытой настоящей грязью обувью
Все материалы
Путешествия
«Таких белых я раньше не встречал»
Церкви, грязные пляжи и ромовый пунш. Как живут потомки рабов на Карибах
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Российского туриста трижды ударили ножом ради мобильного телефона
Выпившую водки в самолете женщину обозвали худшей пассажиркой в истории
Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета
Российские аэропорты вошли в рейтинг лучших в мире
Все материалы
Из жизни
Хмельное братство
Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
Старушки избили хулигана тростями и обратили его в бегство
Вор скрыл в штанах змею длиной больше метра
Хлебосольная американка предложила соседу мясо и спасла его от смерти
Все материалы
Тест Lexus RX 350L
Что дают Лексусу RX лишние 11 см длины?
Cadillac Escalade: юбилей гиганта
Еще один юбиляр 2019 года — самый харизматичный американский внедорожник
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
На восьми колесах
История про сдвоенные колеса для легковушек: они выпускались серийно, и их можно было купить!
Компания Renault выпустила «приключенческий» Duster за миллион рублей
Новый седан Hyundai Sonata получил турбоверсию и солнечную батарею
Кросс-купе Renault Arkana сменил название
Все материалы
Дом
Поворот не туда
В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так?
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Названы главные причины отказа в ипотеке
Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей
Средний бюджет покупки квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей
В Москве снизилась доступность жилья
Все материалы