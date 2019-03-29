Эмоциональный поцелуй в губы после боя доведет боксера до суда

Youtube / Guardian Sport

Журналистка издания Vegas Sports Daily Дженнифер Равало подаст в суд на болгарского боксера Кубрата Пулева, поцеловавшего ее в губы после боя с румыном Богданом Дину. Об этом сообщает Sky News.

После победного поединка Пулев дал короткое интервью корреспондентке и в конце внезапно схватил ее за лицо и поцеловал. По мнению Равало, болгарин не имел на это права. Кроме того, журналистка заявила, что Пулев сжал ей ягодицы, а потом вел себя, будто ничего не произошло.

Сам боксер написал в Twitter, что Равало — его давняя подруга, а поцеловал он ее на эмоциях от победы. Он заявил, что девушка не обиделась на него.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!