Поцелуй Овечкина и Шубской прервал ревнивый пес

Анастасия Шубская, жена российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, выложила в Instagram видео, на котором их поцелуй прерывает собака.

Супруга хоккеиста уточнила, что их пес по кличек Блэйк ревнив. В комментариях под публикацией пользователи заметили, что именно в этой ситуации третий оказался не лишним. Также они сделали ряд комплиментов семье Овечкина.

Пара поженилась в августе 2016 года. Два года спустя Овечкин и Шубская стали родителями.

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