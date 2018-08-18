Овечкин стал отцом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская впервые стали родителями. Об этом Шубская рассказала в Instagram-аккаунте.

«Добро пожаловать в мир, наш малыш!» — написала супруга хоккеиста.

О беременности Шубской стало известно в июне.

8 июня Овечкин вместе с «Вашингтон Кэпиталс» впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии плей-офф «Кэпиталс» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3, одну из шайб забросил Овечкин.

В конце мая генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан похвалил Овечкина и отметил, что в прогрессе российского форварда велика заслуга его супруги. Шубская — дочь актрисы Веры Глаголевой. Пара поженилась в августе 2016 года.

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