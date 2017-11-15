Овечкин пожаловался на американцев

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», пожаловался на тупых американских водителей. Видео интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале «Дневник Хача».

«Не нравятся водители в Америке. Очень много тупых водителей, из-за них получаются большие пробки. Не нравится, как люди одеваются, по крайней мере здесь, в Вашингтоне. Русские люди и есть русские, нам не надо ничего перенимать. Здесь просто люди живут по правилам независимо от того, кто ты, у всех одинаковые права», — сказал Овечкин.

9 ноября жену спортсмена Анастасию Шубскую затравили из-за Ольги Бузовой.

2 ноября Овечкин организовал общественное движение под названием Putin Team («Команда Путина»). В него вступило множество спортсменов, среди которых хоккеист Евгений Малкин и шахматист Сергей Карякин.

На счету 32-летнего хоккеиста 19 очков (13 голов и 6 результативных передач) в 19 матчах за «Вашингтон» в текущем сезоне.



