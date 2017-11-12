Малкин вступил в «Команду Путина»

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вступил в общественное движение под названием Putin Team («Команда Путина»). Об этом хоккеист написал в Instagram-аккаунте.

«Putin team. Я в команде», — заявил россиянин.

Putin team. Я в команде @aleksandrovechkinofficial A post shared by Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) on Nov 12, 2017 at 8:38am PST

2 ноября капитан «Вашингтон Кэпиталс», российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team. Хоккеист отметил, что всегда открыто поддерживал президента России.

В Кремле положительно отреагировали на инициативу Овечкина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Кремлю пока неизвестно, в какой форме будет реализована эта инициатива.

31-летний Малкин является двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Стэнли.