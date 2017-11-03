В Кремле отреагировали на Putin Team Овечкина

Кремль положительно оценивает желание хоккеиста Александра Овечкина поддержать президента России Владимира Путина путем создания общественного движения Putin Team, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 3 ноября, приводит ТАСС.

«Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа. (...) Саша — действительно очень известный россиянин, очень успешный россиянин, и мы знаем, что он высоко ценит нашего президента», — сказал Песков.

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Он добавил, что Кремлю пока неизвестно, в какой форме будет реализована эта инициатива.

1 ноября на своей странице в Instagram выступающий за клуб НХЛ Александр Овечкин объявил о создании движения в поддержку российского лидера, которое он решил назвать Putin Team («Команда Путина»). Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства.

8 июля Путин поздравил хоккеиста и его избранницу Анастасию Шубскую со свадьбой. Как сообщали в Кремле, президент подарил молодоженам чайный сервиз.

Овечкин неоднократно одевался в футболки с изображением Путина. Помимо этого, капитан «Вашингтон Кэпиталс» и президент вместе играли в хоккей.